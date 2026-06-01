Le preguntan a Natalia Duco por el estadio de la U y responde con firmeza: llamado directo a Azul Azul

Luego de mucho tiempo, el sueño del estadio propio parece estar cada vez más cerca para los hinchas de Universidad de Chile.

Ya se habla de proyectos, de comunas que podrían albergar el recinto e incluso han recibido el respaldo público del José Antonio Kast, quien en su primera Cuenta Pública mencionó la creación de una mesa de trabajo para impulsar que los grandes clubes del país puedan contar con estadio propio.

Por lo mismo fue consultada Natalia Duco, ministra del deporte, quien en un punto de prensa aseguró que están dispuestos a recibir a Azul Azul y a cualquier institución que tenga un proyecto y requiera colaboración para desarrollar infraestructura deportiva.

“El presidente ha sido claro y lo que va a facilitar es que nosotros tengamos una mesa de trabajo en pro del desarrollo de la infraestructura nacional. Hemos diagnosticado que existe una brecha a nivel regional y, sobre todo, a nivel comunal”, comenzó señalando la exintegrante del Team Chile.

“Yo creo que todos los clubes deportivos merecen tener un estadio, porque no solamente es un lugar para los futbolistas y deportistas, también para las familias y los hinchas. Y no solamente un estadio, sino que un estadio seguro, para que los niños puedan asistir en familia. Es mucho más que un recinto deportivo”, agregó Duco.

Además, la ministra afirmó que como cartera están disponibles para agendar una reunión con la dirigencia de la Universidad de Chile y avanzar en conversaciones respecto al anhelado proyecto de estadio propio.