Armada explica incidente de perro antidrogas que atacó a oficial durante ceremonia

Santiago

La Armada de Chile se refirió al incidente protagonizado por un perro detector de drogas durante una ceremonia de graduación de guías caninos, luego de que un video del momento se viralizara en redes sociales durante los últimos días.

Las imágenes muestran al ejemplar, un pastor belga malinois, lanzándose contra uno de los bolsillos del vicealmirante Arturo Oxley durante una demostración realizada el pasado 7 de mayo. El hecho obligó a la intervención de terceros y terminó con el uniforme del oficial rasgado.

A través de un comunicado, la institución explicó que los perros especializados en detección de drogas, sustancias ilícitas o explosivos son entrenados para realizar una “indicación pasiva”, es decir, señalar la presencia de elementos sospechosos sin contacto físico ni agresiones hacia las personas.

Según detalló la Armada, el animal reaccionó de forma inesperada al verse expuesto a múltiples estímulos ambientales y de público. Una evaluación realizada por personal veterinario especializado concluyó que el can se encontraba en un estado de sobreexcitación, situación que derivó en una respuesta inadecuada que también afectó a un camarógrafo presente en la actividad.

Tras el episodio, el ejemplar fue retirado de las labores operativas y permanece bajo supervisión especializada mientras participa en un proceso de reentrenamiento y evaluación conductual. La Armada precisó además que el perro se encuentra en buen estado de salud y continúa bajo el cuidado de su guía y del equipo especializado encargado de su manejo.