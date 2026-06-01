Contraloría detecta graves negligencias en cárcel de Aysén: acceso vehicular abierto y sin resguardo de Gendarmería

La Contraloría General de la República detectó graves deficiencias de seguridad en recintos penitenciarios de la región de Aysén, luego de una fiscalización nocturna y sorpresiva realizada durante el fin de semana en cárceles de Coyhaique y Puerto Aysén.

El operativo formó parte del plan nacional de inspecciones que desarrolla el organismo y que ya ha permitido revisar 70 centros penales en el país. La revisión en Aysén se extendió entre la noche del sábado 30 y la madrugada del domingo 31 de mayo.

Uno de los hechos más graves ocurrió en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique, donde el equipo fiscalizador constató que el acceso vehicular y peatonal estaba “completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada”. Además, la garita de control no contaba con personal de Gendarmería de Chile resguardando el ingreso.

La situación “ya había sido objetada”

Desde la Contraloría señalaron que la situación “ya había sido objetada” en marzo de este año, por lo que decidieron oficiar a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos para solicitar un sumario administrativo y la adopción de medidas inmediatas.

El organismo explicó que las fiscalizaciones buscan controlar el funcionamiento de los recintos, además de verificar procedimientos de incautación de drogas y especies prohibidas, junto con la asistencia y cumplimiento de jornada de funcionarios.

La CGR añadió que el proceso auditor continuará en la unidad penal y recordó que, en el marco de este plan nacional, también ha retirado sumarios antiguos en Gendarmería de Chile relacionados con fugas de internos y consumo de drogas al interior de las cárceles.