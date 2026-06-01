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Reporte semanal de homicidios registra 11 víctimas fatales y marca baja en comparación al 2025

Autoridades advirtieron que los antecedentes podrían modificarse tras procesos de validación y revisión investigativa.

Martín Neut

Homicidio

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El Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) informó que entre el 25 y el 31 de mayo se registraron 11 víctimas de homicidio en el país, ocho menos que en el mismo periodo de 2025, cuando hubo 19 casos.

Según el reporte semanal elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, la cifra también representa una disminución de 26,7% respecto de la semana anterior, en la que se contabilizaron 15 homicidios consumados.

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En el balance preliminar del año, el organismo señaló que “en lo que va del año, se han reportado 379 víctimas de homicidios”, lo que equivale a una baja de 14,6% en comparación con igual periodo del año pasado, es decir, 65 víctimas menos.

Desde la Subsecretaría explicaron que estas estadísticas corresponden a “un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.

No obstante, la entidad advirtió que las cifras aún son preliminares y “pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación”, ya sea por reclasificación de casos o por la incorporación de antecedentes provenientes del Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil.

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