Estudiantes de liceo en Coronel sufren intoxicación tras consumir desayuno entregado por Junaeb

Un grupo de estudiantes del Liceo Comercial Andrés Bello López de Coronel, en la región del Biobío, resultó intoxicado este lunes tras consumir alimentos entregados por la Junaeb, situación que obligó a suspender anticipadamente la jornada escolar.

El director del SLEP Andalién Costa, Ramón Jara, confirmó que los alumnos afectados fueron trasladados a centros asistenciales luego de presentar malestares tras ingerir el desayuno.

“Lamentablemente, el día de hoy hemos tenido una intoxicación por alimento de estudiantes del liceo comercial de Coronel”, señaló la autoridad, agregando que los estudiantes fueron “derivados a los centros médicos correspondientes” y que se mantienen “en estado normal y en observación”.

“Debido a una situación de fuerza mayor”

Jara también indicó que ya se ofició a Junaeb para que solicite antecedentes a la empresa Alicopsa, encargada del servicio de alimentación, y así iniciar una investigación por lo ocurrido.

Desde el establecimiento, en tanto, informaron mediante un comunicado que “debido a una situación de fuerza mayor”, los estudiantes se retirarían excepcionalmente a las 14:00 horas.

“Agradecemos enormemente su comprensión, apoyo y colaboración frente a este ajuste extraordinario en nuestra jornada escolar. Nuestro principal compromiso es el bienestar de todos los integrantes del establecimiento”, señalaron desde el liceo.