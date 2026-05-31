Más de una decena de réplicas sacuden la Región de Valparaíso tras fuerte temblor de magnitud 5,8

Preocupación existe entre los habitantes de la zona central del país luego del fuerte temblor de magnitud 5,8 registrado la tarde de este domingo frente a las costas de la Región de Valparaíso, movimiento que fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Tras el evento principal, los organismos de monitoreo detectaron una intensa actividad sísmica en la zona, con más de una decena de réplicas registradas durante las horas posteriores, la mayoría de ellas frente a Quintero y Valparaíso.

Pese a la magnitud del fenómeno, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier riesgo de tsunami para las costas chilenas.

La réplica más fuerte alcanzó una magnitud de 5,0 y se localizó a 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso. Posteriormente se registraron nuevos movimientos que fluctuaron entre magnitudes 2,6 y 4,5, todos con epicentros ubicados en el sector costero de Quintero.

Réplicas se concentraron en Quintero

Según los registros preliminares, la secuencia sísmica comenzó pocos minutos después del temblor principal. Entre las más relevantes destacan eventos de magnitud 4,5 a las 17:46 horas y 4,0 a las 18:10 horas, ambos localizados a pocos kilómetros al oeste de Quintero.

Además, durante la tarde se contabilizaron múltiples movimientos de magnitud superior a 3,0, configurando una actividad sísmica persistente que fue percibida por algunos habitantes de la costa de Valparaíso.

Aunque este tipo de secuencias son habituales tras un sismo de magnitud moderada, la cantidad de réplicas registradas en un corto período ha generado inquietud entre la población, especialmente debido a la amplitud geográfica con la que fue percibido el movimiento principal.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaban daños de consideración ni personas lesionadas producto del sismo o de las réplicas posteriores. Los organismos técnicos continúan monitoreando la evolución de la actividad sísmica en la zona.

Desde los equipos de emergencia reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada en redes sociales.