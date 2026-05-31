;

Más de una decena de réplicas sacuden la Región de Valparaíso tras fuerte temblor de magnitud 5,8

El movimiento telúrico se percibió entre Coquimbo y el Maule. Durante las horas posteriores se registraron más de una decena de réplicas frente a las costas de Quintero y Valparaíso.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Preocupación existe entre los habitantes de la zona central del país luego del fuerte temblor de magnitud 5,8 registrado la tarde de este domingo frente a las costas de la Región de Valparaíso, movimiento que fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Tras el evento principal, los organismos de monitoreo detectaron una intensa actividad sísmica en la zona, con más de una decena de réplicas registradas durante las horas posteriores, la mayoría de ellas frente a Quintero y Valparaíso.

Pese a la magnitud del fenómeno, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier riesgo de tsunami para las costas chilenas.

Revisa también:

ADN

La réplica más fuerte alcanzó una magnitud de 5,0 y se localizó a 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso. Posteriormente se registraron nuevos movimientos que fluctuaron entre magnitudes 2,6 y 4,5, todos con epicentros ubicados en el sector costero de Quintero.

Réplicas se concentraron en Quintero

Según los registros preliminares, la secuencia sísmica comenzó pocos minutos después del temblor principal. Entre las más relevantes destacan eventos de magnitud 4,5 a las 17:46 horas y 4,0 a las 18:10 horas, ambos localizados a pocos kilómetros al oeste de Quintero.

Además, durante la tarde se contabilizaron múltiples movimientos de magnitud superior a 3,0, configurando una actividad sísmica persistente que fue percibida por algunos habitantes de la costa de Valparaíso.

Aunque este tipo de secuencias son habituales tras un sismo de magnitud moderada, la cantidad de réplicas registradas en un corto período ha generado inquietud entre la población, especialmente debido a la amplitud geográfica con la que fue percibido el movimiento principal.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportaban daños de consideración ni personas lesionadas producto del sismo o de las réplicas posteriores. Los organismos técnicos continúan monitoreando la evolución de la actividad sísmica en la zona.

Desde los equipos de emergencia reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada en redes sociales.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad