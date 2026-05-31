Este domingo, en el Estadio El Teniente de Rancagua, Everton de Viña del Mar sorprendió como visitante y se quedó con una valiosa victoria por 3-2 ante O’Higgins, en el marco de la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los 9’, Nicolás Baeza llegó a línea de fondo y envió un centro preciso que encontró en el área chica a Lucas Soto, quien definió debajo del arco para poner el 1-0 a favor de los “Ruleteros”.

El equipo de Lucas Bovaglio logró reaccionar y encontró la igualdad por medio de un golazo de Francisco González. A los 32′, el extremo argentino aprovechó una gran asistencia de cabeza de Thiago Vecino y sacó un misilazo dentro del área que dejó sin opciones a Esteban Kirkman para el 1-1.

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O'Higgins encontró la igualdad ante Everton gracias a esta obra de arte de Francisco González, que no dudó y de primera sacó un misilazo que se clavó en la portería ruletera. ¡Hay partido en este #MatchdayDomingo!



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Sin embargo, cuando el primer tiempo parecía terminar en empate, la escuadra de Walter Ribonetto volvió a ponerse en ventaja por medio de un autogol de Thiago Vecino (45+2′), quien intentó despejar un tiro libre y terminó enviando el balón al fondo del arco defendido por Omar Carabalí, decretando el 2-1.

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Everton logró ponerse en ventaja justo antes de ir al descanso gracias al autogol de Thiago Vecino, que intentó despejar, pero terminó mandando el balón al fondo del arco de Omar Carabalí.



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En el complemento, el elenco de Rancagua buscó insistentemente la igualdad, pero la visita se mantuvo sólida en defensa y dio el golpe definitivo gracias a Julián Alfaro (89′), quien capitalizó un contragolpe letal, dejó en el camino a Carabalí y definió con categoría para anotar el 3-1.

En los descuentos, el cuadro local logró descontar mediante otra gran definición de Francisco González (90+2’) e incluso llegó a marcar la igualdad por medio de Arnaldo Castillo, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto, por lo que no pudo evitar la derrota en El Teniente.

Con este resultado, Everton escaló al cuarto lugar de la tabla con 22 puntos, quedando a 11 del líder Colo Colo. O’Higgins, en tanto, sumó su segunda derrota consecutiva y cayó al décimo puesto con 19 unidades.

En la fecha 15 de la Liga de Primera, los “Ruleteros” recibirán a Palestino el sábado 13 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito, mientras que el “Capo de Provincia” visitará a Coquimbo Unido el domingo 14 a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.