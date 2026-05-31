La zona centro-norte del país continuó registrando actividad sísmica durante la tarde de este domingo, luego del fuerte temblor de magnitud 6,0 que se produjo a las 17:34 horas frente a las costas de Quintero, en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento principal tuvo una profundidad de 30 kilómetros y fue percibido entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

Tras el sismo principal, los registros oficiales muestran al menos dos réplicas relevantes en menos de 20 minutos. La primera ocurrió a las 17:46 horas, con una magnitud de 4,6 y epicentro a 17 kilómetros al oeste de Quintero, mientras que la segunda se registró a las 17:52 horas, alcanzando una magnitud de 5,2 a 31 kilómetros al noroeste de Valparaíso.

#Sismo M6.0 con epicentro a 23 km al oeste de Quintero (Región de Valparaíso), desde Viña del Mar.



Fecha y hora de ocurrencia: 17:34 (Local) - 31 de Mayo 2026#Temblor #ViñadelMar #Chile pic.twitter.com/aBYYpACYMb — Verdeptune (@verdeptune) May 31, 2026

Ambos eventos fueron percibidos en distintos puntos de la zona central, generando nuevas alertas en dispositivos móviles y preocupación entre la población.

Pese a la intensidad de los movimientos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas.

En paralelo, especialistas habían advertido que, debido a las características del sismo principal y su ubicación en el contacto de placas tectónicas, era altamente probable la ocurrencia de réplicas durante las horas posteriores, un escenario que comenzó a materializarse pocos minutos después del primer movimiento telúrico.

Principal y replicas mayores del #temblor en Quintero (hasta el momento) pic.twitter.com/LNuK1pljhz — Jayel (@jl____1) May 31, 2026