El intenso sismo que afectó este domingo a la zona central de Chile también tuvo repercusiones inesperadas en el mundo del deporte.

Mientras se desarrollaba la cobertura de Roland Garros en ESPN Argentina, el extenista chileno Nicolás Massú se encontraba en una conversación en vivo cuando comenzó el movimiento telúrico que remeció a Santiago.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

En el registro, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha cómo los panelistas interrumpen el diálogo al percatarse del temblor.

“Está temblando bastante fuerte acá en Santiago”, comenta Massú, mientras desde el estudio argentino reaccionan sorprendidos ante la intensidad del movimiento.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis explicó que la sensación era distinta a la que se experimenta en algunas zonas de Argentina, mientras intentaba seguir la conversación en medio del sismo.

Sin embargo, más allá del momento vivido durante la transmisión, fueron las redes sociales las que se encargaron de poner la cuota de humor. El usuario Pablo Stecco compartió el video acompañado del mensaje: “¡Se le movió todo al Vampiro!”, en alusión al histórico apodo de Massú. La publicación generó decenas de reacciones y bromas entre los usuarios.