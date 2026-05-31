Temblor en la zona central de Chile: se registran diversas réplicas en regiones de Valparaíso y Metropolitana
Senapred entregó más detalles del movimiento telúrico percibido este domingo.
En hora de la tarde de este domingo 31 de mayo, un temblor se registró en el central de de Chile.
Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,8, y se percibió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y El Maule.
En tanto su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso.
El sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:34 horas en localidades como Salamanca, Canela, Los Vilos, Quillota, Concón, Puchuncaví, Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca, El Quisco, El Tabo, Santiago, San José de Maipo, y Mostazal.
En los últimos minutos, se han registrado réplicas tanto en la capital como en la región de Valparaíso.
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