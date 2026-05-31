Temblor en la zona central de Chile: se registran diversas réplicas en regiones de Valparaíso y Metropolitana

En hora de la tarde de este domingo 31 de mayo, un temblor se registró en el central de de Chile.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,8, y se percibió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y El Maule.

En tanto su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

El sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:34 horas en localidades como Salamanca, Canela, Los Vilos, Quillota, Concón, Puchuncaví­, Valparaí­so, Viña del Mar, Casablanca, El Quisco, El Tabo, Santiago, San José de Maipo, y Mostazal.

En los últimos minutos, se han registrado réplicas tanto en la capital como en la región de Valparaíso.

Sismo de mediana intensidad en la Región de Valparaíso. Infórmate en: https://t.co/APxROJv9tw pic.twitter.com/J3ueanpP3q — SENAPRED (@Senapred) May 31, 2026