Las celebraciones del Día de los Patrimonios en Santiago quedaron marcadas por un tenso momento protagonizado por los ministros de Cultura, Francisco Undurraga, y de Energía, Ximena Rincón, quienes fueron recibidos con pifias y gritos durante una función especial de La Pérgola de las Flores en la Sala CEINA.

El episodio, registrado por asistentes y difundido ampliamente en redes sociales, opacó una de las actividades culturales de la jornada del pasado sábado y que además, fue transmitido por la señal de TVN.

El incidente ocurrió tanto en la llegada de las autoridades como cuando fueron presentadas ante el público previo al inicio de la obra. En ambos momentos parte de los asistentes comenzó a manifestar su rechazo con abucheos y consignas como “¡Fuera!” y “¡Que se vayan!”, en medio de críticas vinculadas a los recortes presupuestarios que han afectado áreas como Cultura, Educación y Salud.

Según distintos registros audiovisuales, la situación se extendió por varios minutos antes de que pudiera comenzar la función.

Tras la polémica, la ministra Ximena Rincón utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. La secretaria de Estado aseguró que durante cerca de 15 minutos un grupo de personas insultó a las autoridades presentes, impidiendo incluso que la presentadora pudiera iniciar la actividad con normalidad.

“Gritaron ‘ladrones’, ‘ratas’, ‘fachos’, ‘váyanse’. No dejaron hablar. No dejaron escuchar. No dejaron que el resto del público pudiera vivir en paz el inicio de una obra que pertenece a todos”, afirmó.

Lo ocurrido no fue protesta cultural. Fue intolerancia. Fue la pretensión de expulsar al otro del espacio público por pensar distinto o por representar una determinada posición política. Y eso es precisamente lo contrario a lo que se espera de una sociedad democrática.



Además,… — Ximena Rincón (@ximerincon) May 31, 2026

La integrante del Gobierno sostuvo que la crítica y la manifestación son legítimas en democracia, pero cuestionó que se recurra a la agresión verbal para expresar diferencias políticas.