La Primera B tiene un nuevo líder exclusivo: así está la tabla de posiciones

Cobreloa se transformó en el líder exclusivo de la Primera B 2026, luego de vencer este domingo por 2-0 a Rangers, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del torneo de ascenso que se disputó en el Estadio Zorros del Desierto.

El equipo dirigido por César Bravo llegaba al partido con un escenario favorable, tras el empate de Santiago Wanderers ante Unión Española y la derrota de San Marcos frente a Temuco, resultados que le dejaron el camino despejado para alcanzar la cima de la tabla.

Así, el elenco de Calama no dejó pasar la oportunidad. La apertura de la cuenta llegó muy temprano, cuando Álvaro Delgado (2’) capturó un rebote del arquero Cristian Campestrini tras un remate de Cristian Muga y envió el balón al fondo de las redes para marcar el 1-0.

A los 25’, el propio Delgado estiró las cifras para Cobreloa. Tras un contragolpe letal que nació en los pies de Yastin Navarro, el delantero naranja se escapó en velocidad y definió con categoría ante la salida de Cristian Campestrini para decretar el 2-0.

En el complemento, Rangers no logró encontrar respuestas para cambiar el rumbo del partido, sellando así un amargo debut de Ivo Basay en la banca rojinegra.

El local, en tanto, mantuvo el control del partido y generó varias aproximaciones al arco rival en busca de ampliar la ventaja. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse, sellando una ajustada pero merecida victoria para los “Loínos”.

Con este triunfo, Cobreloa se ubicó en lo más alto de la tabla con 28 puntos, distanciándose a dos unidades de Santiago Wanderers y a tres de San Marcos de Arica. Por su parte, Rangers no logra salir del fondo de la clasificación y continúa en el último lugar con solo 3 puntos.

En la próxima jornada, el cuadro de Calama enfrentará como visitante a Deportes Puerto Montt, en un compromiso programado para el sábado 6 de junio a las 12:30 horas. Por su parte, la escuadra de Talca buscará recuperarse cuando reciba a Deportes Santa Cruz ese mismo día, a partir de las 20:30 horas.

Así está la tabla de posiciones en la Primera B