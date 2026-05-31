SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en la zona central del país hoy

En horas de la madrugada de este viernes 29 de mayo, autoridades informaron un temblor en el norte del país.

Según dio cuenta el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,8.

Mientras que su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

Al respecto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.