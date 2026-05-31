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Gago explica por qué Vargas es titular en lugar de Lucero y deja un claro aviso al plantel de la U

Además, el DT azul evitó opinar sobre el fuerte encontrón entre Calderón y Altamirano durante el partido contra Deportes Concepción.

Daniel Ramírez

Gago explica por qué Vargas es titular en lugar de Lucero y deja un claro aviso al plantel de la U

Gago explica por qué Vargas es titular en lugar de Lucero y deja un claro aviso al plantel de la U / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Tras la victoria de Universidad de Chile sobre Deporte Concepción, el técnico azul, Fernando Gago, llenó de elogios a Eduardo Vargas, autor de dos goles anoche, y explicó su decisión de poner a “Turboman” de titular en lugar de Juan Martín Lucero.

“La alineación se gana en el entrenamiento. En los últimos 15 días que tuvimos de trabajo, a Eduardo lo vi muy bien desde lo físico y desde el compromiso con el equipo. A partir de eso, decidí que lo mejor era que jugara Eduardo”, señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa.

“Eduardo nos da un montón de cosas, tanto en la parte ofensiva con los descensos para generar superioridad, toda lo que es la finalización, toda la presión. Es un jugador que sostiene muchos ataques desde su juego mismo y nos genera una sensación de peligro constantemente”, agregó el DT sobre lo que aporta Vargas cuando está en la cancha.

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Durante la conferencia, a Gago le mencionaron que la U tuvo pocas llegadas claras ante Deportes Concepción, algo que no compartió el estratega trasandino. “No comparto ese análisis. Tuvimos muchas situaciones para poder finalizar. Confío muchísimo en los futbolistas que tengo en la parte ofensiva para seguir trabajando y seguir insistiendo por este camino”, sostuvo.

Por último, el técnico evitó opinar sobre el fuerte encontrón que protagonizaron Franco Calderón y Javier Altamirano durante el partido. “Las cosas quedan en el vestuario. Yo no soy partícipe de hablarlo acá”, concluyó.

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