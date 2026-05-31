La esperada rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano llegó a su punto culminante este sábado en AAA Noche de los Grandes, en una lucha Máscara vs Máscara que cumplió con las expectativas y que para muchos ya se instala entre las mejores contiendas de lucha libre de 2026.

Ante una Arena Monterrey repleta, ambos gladiadores protagonizaron una batalla sin descalificaciones marcada por la intensidad, los cambios de dominio y una serie de momentos inesperados que mantuvieron al público al borde de sus asientos.

Interferencias, ataques sin piedad con sillas, mesas y una narrativa construida durante meses transformaron el combate en uno de los momentos más memorables de la temporada.

Regresos, sorpresas y una identidad revelada en el desenlace

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue el regreso de Pimpinela Escarlata, cuya aparición provocó una de las mayores ovaciones de la jornada y encendió aún más el ambiente en el recinto regiomontano.

La lucha también contó con la presencia de Andrea Bazarte, pareja de El Grande Americano, quien apareció y mostró públicamente su entrada demostrando que podía asistir al evento como espectadora, pese a haber sido desvinculada en medio de la polémica generada por esta rivalidad.

Tras varios minutos de castigos, maniobras espectaculares y momentos de máxima tensión, El Grande Americano logró imponerse y quedarse con la victoria definitiva. Sin embargo, el capítulo más emotivo estaba reservado para después del combate.

Como estipulaba la lucha, el derrotado tuvo que revelar su identidad. Fue entonces cuando El Original Grande Americano se quitó la máscara y confirmó lo que muchos sospechaban: se trataba de Chad Gable. La revelación desató una fuerte reacción del público, que respondió con una ovación para reconocer el trabajo realizado por el luchador durante más de un año interpretando al personaje.

Mientras Chad Gable abandonaba el ring entre aplausos, El Grande Americano celebró su triunfo ante una afición completamente entregada. Ahora, tras consolidar su posición en uno de los eventos más importantes de AAA, las miradas apuntan hacia un posible protagonismo en Triplemanía y una eventual oportunidad por el campeonato.