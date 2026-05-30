Preocupación en un club chileno por la “nikefobia”: “Hay algo que ocurre en ellos mentalmente”

En la previa del partido entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta, el entrenador de los “Pumas”, Luis Marcoleta, manifestó su preocupación por un fenómeno psicológico que estaría afectando a algunos jugadores de su equipo: la “nikefobia”.

“La nikefobia es el miedo al éxito. Cuando un deportista está a punto de lograr algo importante, le viene ese miedo. Hay deportistas que tienen las condiciones para ganar ese cetro o ese campeonato, pero hay algo que ocurre en ellos mentalmente y les produce esa nikefobia”, explicó el técnico chileno en conferencia de prensa.

En la misma línea, el DT señaló que se encuentran trabajando para erradicar la denominada nikefobia entre aquellos futbolistas del plantel que podrían verse afectados por este fenómeno.

“Estamos trabajando para eliminarla de la cabeza de aquellos que la tienen, para que su rendimiento sea el que normalmente demuestran y así lograr los objetivos que estamos persiguiendo, que es estar en los primeros lugares y seguir siendo protagonistas”, concluyó Luis Marceloeta.