Universidad de Chile se reencontró con los triunfos en la Liga de Primera 2026, luego de vencer este sábado por 2-1 a Deportes Concepción en el duelo correspondiente a la fecha 14, que se disputó en el Estadio Nacional.

El equipo de Fernando Gago se adelantó rápidamente en el partido. A los 22′, el árbitro Mario Salvo cobró penal para los azules por una mano en el área de Norman Rodríguez y Eduardo Vargas, desde los doce pasos, no perdonó para marcar el 1-0.

💙🤘⚽ Sin complicaciones para Edu



Vargas abrió la cuenta para #LaU en este #MatchdaySábado, para imponer la ventaja parcial del cuadro laico ante Deportes Concepción.



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La ventaja del elenco estudiantil se mantuvo hasta el descanso, pero en el segundo tiempo la visita reaccionó. A los 59’, Mario Sandoval sacó un potente derechazo dentro del área que dejó sin opciones a Gabriel Castellón y cumplió con la inexorable “ley del ex” para poner el 1-1.

💜⚽💥 ¡UN MISILAZO!



Mario Sandoval convirtió este golazo que le dobló las manos de Gabriel Castellón, en este #MatchdaySábado, consiguiendo el empate momentáneo ante #LaU.



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Más tarde, llegaría la gran polémica del partido. A los 74′, Diego Carrasco fue expulsado por un presunto insulto al juez del compromiso. El exdefensor azul se mantuvo varios minutos incrédulo en el campo de juego y finalmente abandonó la cancha, dejando al equipo de Fernando Díaz con un jugador menos.

La inferioridad numérica obligó al “León de Collao” a replegarse justo en su mejor momento del encuentro. Así, la U se volcó en terreno rival y encontró el tanto del triunfo a los 83’, cuando Eduardo Vargas firmó su doblete con una gran definición dentro del área, decretando el definitivo 2-1 en Ñuñoa.

👀⚽💥 ¡DOBLETE DE TURBOMAN!



Eduardo Vargas recibió el balón dentro del área y definió con categoría para anotar el segundo tanto de #LaU ante Deportes Concepción, en este #MatchdaySábado por la Fecha 14 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Con esta victoria, Universidad de Chile escaló al sexto lugar de la tabla con 20 puntos, aunque aún se mantiene lejos del líder Colo Colo, que venció a La Serena y suma 33 unidades. Deportes Concepción, en tanto, dejó escapar la opción de salir de la zona de descenso y se mantuvo penúltimo con 11 puntos.

En la fecha 15 de la Liga de Primera, los azules visitarán a Unión La Calera el domingo 14 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Ese mismo día, a las 12:30 horas, el conjunto lila disputará el clásico ante Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo.