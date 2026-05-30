VIDEOS. Con un Vargas inspirado y una polémica expulsión: la U se reencuentra con el triunfo ante Deportes Concepción
El equipo de Fernando Gago volvió a las victorias en la Liga de Primera, en un duelo donde la expulsión de Diego Carrasco terminó siendo determinante.
Universidad de Chile se reencontró con los triunfos en la Liga de Primera 2026, luego de vencer este sábado por 2-1 a Deportes Concepción en el duelo correspondiente a la fecha 14, que se disputó en el Estadio Nacional.
El equipo de Fernando Gago se adelantó rápidamente en el partido. A los 22′, el árbitro Mario Salvo cobró penal para los azules por una mano en el área de Norman Rodríguez y Eduardo Vargas, desde los doce pasos, no perdonó para marcar el 1-0.
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La ventaja del elenco estudiantil se mantuvo hasta el descanso, pero en el segundo tiempo la visita reaccionó. A los 59’, Mario Sandoval sacó un potente derechazo dentro del área que dejó sin opciones a Gabriel Castellón y cumplió con la inexorable “ley del ex” para poner el 1-1.
Más tarde, llegaría la gran polémica del partido. A los 74′, Diego Carrasco fue expulsado por un presunto insulto al juez del compromiso. El exdefensor azul se mantuvo varios minutos incrédulo en el campo de juego y finalmente abandonó la cancha, dejando al equipo de Fernando Díaz con un jugador menos.
La inferioridad numérica obligó al “León de Collao” a replegarse justo en su mejor momento del encuentro. Así, la U se volcó en terreno rival y encontró el tanto del triunfo a los 83’, cuando Eduardo Vargas firmó su doblete con una gran definición dentro del área, decretando el definitivo 2-1 en Ñuñoa.
Con esta victoria, Universidad de Chile escaló al sexto lugar de la tabla con 20 puntos, aunque aún se mantiene lejos del líder Colo Colo, que venció a La Serena y suma 33 unidades. Deportes Concepción, en tanto, dejó escapar la opción de salir de la zona de descenso y se mantuvo penúltimo con 11 puntos.
En la fecha 15 de la Liga de Primera, los azules visitarán a Unión La Calera el domingo 14 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Ese mismo día, a las 12:30 horas, el conjunto lila disputará el clásico ante Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo.
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