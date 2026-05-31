Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de mayo, y quién transmite?

Hoy, domingo 31 de mayo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Cuatro de estos encuentros darán cierre a la fecha 14 de la Liga de Primera, dos más serán por la jornada 14 de la Primera B y tres más culminarán la fecha 9 de la Segunda División.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 31 de mayo arrancará a las 12:30 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, donde Deportes Limache jugará ante Coquimbo Unido. Manuel Vergara será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 15:00 horas, Huachipato enfrentará a Universidad Católica en Talcahuano, con arbitraje de Mathías Riquelme y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

La acción continuará a las 17:30 horas, cuando O’Higgins se mida ante Everton en el estadio Codelco El Teniente. Francisco Gilabert será el juez del compromiso, que será transmisión de Canal 13 y TNT Sports Premium.

El cierre será a las 20:00 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino jugará con Audax Italiano, con arbitraje de Reinerio Alvarado y transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

La Primera División comenzará su acción a las 12:30 horas, cuando Magallanes enfrente a Deportes Iquique en el estadio Municipal de San Bernardo, con arbitraje de Cristián Droguett y transmisión de TNT Sports.

Luego, a contar de las 17:30 horas, Cobreloa jugará ante Rangers en el Zorros del Desierto. Matías Assadi será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno comenzará con dos juegos a contar de las 15:00 horas. Uno será en el Municipal de Salamanca, donde Brujas de Salamanca jugará ante Santiago City, con arbitraje de Óscar Ávila.

El otro en el Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, lugar en que General Velásquez se medirá ante Colchagua. Felipe Moya será el juez del compromiso.

Luego, desde las 15:30 horas, Atlético Colina enfrentará a Trasandino en el Claro Arena, con arbitraje de Bastián Pavez. Ninguno de estos compromisos tendrá transmisión de TV.