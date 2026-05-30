Franco Calderón y Javier Altamirano protagonizaron un tenso encontrón durante la victoria de Universidad de Chile sobre Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

El hecho ocurrió en el minuto 64 del partido, cuando Calderón cometió una falta en la mitad de la cancha. Tras la infracción, Altamirano se acercó a su compañero para recriminarle la acción y ambos tuvieron un tenso cruce, con un choque de pechos incluido.

Una vez finalizado el encuentro, Calderón habló con los medios en la zona mixta del Estadio Nacional y le bajó el perfil a lo ocurrido. “Queda en la cancha, somos profesionales y está todo hablado, queda todo ahí nomás”, declaró el central argentino.

Respecto al triunfo, el defensor de la U señaló que “es muy necesario, porque ya se nos estaban alejando en la tabla. El otro día perdimos tres puntos importantes y hoy fue muy clave”.

Calderón también abordó su presente en los azules, donde ha perdido terreno en la consideración de Fernando Gago. “Sabemos que todos los técnicos cuando llegan tienen miradas diferentes. (Gago) llegó con su idea y hay que aceptar, seguir trabajando día a día, seguir mejorando para lo que necesite y cada vez que me toque, responder”, afirmó.

Por último, el zaguero de 28 años entregó su opinión sobre el proyecto del futuro estadio de la U. “Para mí este es el club más grande de Chile y obviamente que me gustaría que tenga estadio propio, para no estar siendo siempre local acá o en el estadio que nos toque. Para mí cumple un rol muy importante tener estadio propio y creo que la U se va a hacer muy fuerte si tiene su estadio", concluyó.