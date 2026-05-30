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VIDEO. San Antonio Spurs da el golpe ante Oklahoma City Thunder y vuelve a la final de la NBA: un choque con sabor a revancha

El equipo de Victor Wembanyama mostró su mayor profundidad y jugará la final ante los New York Knicks.

Gabriel Esteffan

SAN ANTONIO, TX. - MAY 2026: San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) reacts after dunking the ball against the Minnesota Timberwolves in the first quarter of Game 5 at Frost Bank Center in San Antonio, Texas, on Tuesday, May 12, 2026. Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs, NBA Western Conference Semifinals, Game 5. NBA Playoffs. (Photo by Carlos Gonzalez/The Minnesota Star Tribune via Getty Images)

SAN ANTONIO, TX. - MAY 2026: San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) reacts after dunking the ball against the Minnesota Timberwolves in the first quarter of Game 5 at Frost Bank Center in San Antonio, Texas, on Tuesday, May 12, 2026. Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs, NBA Western Conference Semifinals, Game 5. NBA Playoffs. (Photo by Carlos Gonzalez/The Minnesota Star Tribune via Getty Images) / Star Tribune via Getty Images

La serie de la final de la conferencia oeste de la NBA terminó de la misma manera en que empezó: San Antonio Spurs se impuso como visita ante los campeones reinantes Oklahoma City Thunder, ganó el séptimo partido y sacó boletos para la gran final.

El equipo, liderado por la joven estrella francesa Victor Wembanyama, mostró todas sus alternativas para imponerse por 111 a 103 ante unos Thunder que no contaron en gran parte de la serie con Jalen Williams, su segundo jugador más destacado.

El esfuerzo de Shai Gilgeous-Alexander, con 35 puntos, no fue suficiente para superar en el partido más importante de la temporada a su rival más duro.

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Wemby recibió el premio Magic Johnson al mejor jugador de la final de la conferencia oeste. En el partido decisivo aportó 22 puntos y 7 rebotes, además de intimidar con sus 2,24 metros a los rivales que se atrevían a internarse en la zona.

Un duelo con historia

En la gran final de la NBA, los Spurs se enfrentarán a los New York Knicks, que arrasaron en la final del este: los de Mike Brown suman 11 victorias seguidas en los playoffs de la conferencia este y llevan varios días descansando.

El miércoles 3 de junio, 20:30 hora de Chile, comenzará la serie que definirá al campeón y que ya se vio en 1999, donde los de Texas se impusieron por 4 a 1. Pero eso fue el siglo pasado y la realidad ahora es muy diferente.

Spurs y Knicks ya se vieron las caras en una final esta temporada: los de NY se impusieron en la NBA Cup y levantaron el trofeo, por lo que los jóvenes Spurs buscarán revancha pocos meses después.

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