“Han hablado mucho de que estaba retirado; siempre he estado bien, me ha faltado continuidad nada más”

Eduardo Vargas fue la gran figura en la victoria de Universidad de Chile por 2-1 sobre Deportes Concepción. El delantero de 36 años anotó los dos goles del partido en el Estadio Nacional, que le permitieron a los azules volver a los triunfos y recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Tras el encuentro, ‘Turboman’ habló con TNT Sports sobre su rendimiento y envió un contundente mensaje dirigido a sus detractores. “Estoy muy contento por la victoria, la necesitábamos y tenemos que seguir mejorando. El segundo tiempo entramos medio relajados, nos empataron y lo supimos dar vuelta”, declaró de entrada.

Luego, el bicampeón de América, que volvió a jugar 90 minutos después de casi dos meses producto de un desgarro que lo tuvo fuera de las convocatorias, señaló: “Siempre he estado bien. Me ha faltado continuidad nada más”.

“Han hablado mucho de que estaba retirado y todo, pero después son los mismos que hablan cuando estoy bien. Así que nada, feliz por mí y por el equipo”, añadió.

Por último, consultado por los tres puntos que dejaron a la U en puestos de Copa Sudamericana, Vargas comentó: “Sí, importantísimo. Lo necesitábamos y tenemos que seguir trabajando durante la semana. A descansar ahora un día y ya volver con todo al entrenamiento”.