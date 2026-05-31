Elecciones en Colombia: quiénes son los tres candidatos que lideran la carrera presidencial

Colombia celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en una contienda donde 11 candidatos buscan llegar a la Casa de Nariño.

Sin embargo, las encuestas muestran una carrera concentrada en tres aspirantes: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Los sondeos sitúan al oficialista Cepeda al frente de las preferencias, seguido por De la Espriella y Valencia. Ninguno alcanzaría la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta.

Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico y cercano al presidente Gustavo Petro centra su programa en la reforma agraria, el desarrollo rural y la reducción de las desigualdades territoriales. Su campaña apuesta por fortalecer al campesinado y ampliar el acceso a la tierra.

Abelardo de la Espriella

El abogado y empresario impulsa una propuesta basada en la seguridad, el orden público y la reducción del tamaño del Estado. Su programa “Patria Milagro” también promueve políticas económicas liberales y un discurso de fuerte confrontación con la clase política tradicional.

Paloma Valencia

La candidata del Centro Democrático propone reforzar la seguridad, fortalecer las instituciones y defender el libre mercado. Su campaña ha estado enfocada en cuestionar la gestión del gobierno de Petro en áreas como salud, economía y seguridad.