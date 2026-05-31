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Elecciones en Colombia: quiénes son los tres candidatos que lideran la carrera presidencial

Con una eventual segunda vuelta prevista para el 21 de junio, los favoritos presentan proyectos políticos marcadamente distintos para el país.

Javiera Rivera

Creada con IA

Creada con IA

Colombia celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en una contienda donde 11 candidatos buscan llegar a la Casa de Nariño.

Sin embargo, las encuestas muestran una carrera concentrada en tres aspirantes: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Los sondeos sitúan al oficialista Cepeda al frente de las preferencias, seguido por De la Espriella y Valencia. Ninguno alcanzaría la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta.

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ADN

Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico y cercano al presidente Gustavo Petro centra su programa en la reforma agraria, el desarrollo rural y la reducción de las desigualdades territoriales. Su campaña apuesta por fortalecer al campesinado y ampliar el acceso a la tierra.

Abelardo de la Espriella

El abogado y empresario impulsa una propuesta basada en la seguridad, el orden público y la reducción del tamaño del Estado. Su programa “Patria Milagro” también promueve políticas económicas liberales y un discurso de fuerte confrontación con la clase política tradicional.

Paloma Valencia

La candidata del Centro Democrático propone reforzar la seguridad, fortalecer las instituciones y defender el libre mercado. Su campaña ha estado enfocada en cuestionar la gestión del gobierno de Petro en áreas como salud, economía y seguridad.

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