Cecilia Pérez se encuentra con el alcalde de Lampa y entrega un anuncio clave sobre el futuro estadio de la U

Este sábado, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, coincidieron en el Estadio Nacional en la previa del partido entre Universidad de Chile y Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Se trata del primer acercamiento entre ambas autoridades tras la propuesta del edil de la zona norte de Santiago, quien se ofreció a recibir el anhelado estadio de los azules en su comuna.

Antes del pitazo inicial, Cecilia Pérez atendió a los medios y se refirió a los avances en torno a la posible construcción de un futuro recinto deportivo en Lampa. “Es parte de lo que ya señaló verbalmente el presidente José Antonio Kast durante la semana, que por cierto yo lo comparto, que Chile necesita más recintos deportivos y especialmente nuestro club”, afirmó.

“Pero también con la misma fuerza yo les quiero recordar lo que dije el día que asumí la presidencia. Primero que eso tiene que hacerse con mucha responsabilidad de parte de nuestra institución en lo financiero y que eso tiene que ir de la mano con autoridades valientes. Lo dije ese día y yo creo que tanto el presidente José Antonio Kast como el alcalde de Lampa, son autoridades valientes", agregó.

En esa línea, la presidenta de Azul Azul anunció que reunirá con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo. “Dicho eso, voy a solicitar el día lunes, por ley del lobby, una reunión con el alcalde de Lampa. Primero para agradecerle y para saber qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere y cómo podemos en conjunto trabajar para que ojalá sea una realidad, como lo mismo espero de las autoridades a las cuales mandató el presidente Kast", señaló.

“Nosotros vamos a seguir trabajando silenciosamente, porque es un tema sensible para nuestra hinchada. Vuelvo a ratificar, yo no voy a vender humo justamente por el respeto que nuestra hinchada que se merece. Cuando haya hechos concretos y demos pasos concretos, los vamos a comunicar públicamente y transparentemente en cada su instancia", remarcó.

La reacción del alcalde de Lampa

Por otro lado, Jonathan Opazo conversó con ADN Deportes y reafirmó su intención de reunirse con la dirigencia azul, además de reconocer su afición por el club. “Tengo mi corazón azul y quiero en el fondo también acompañarles en este día importante, así que espero que sea una bonita fiesta”, comenzó declarando sobre su llegada al Estadio Nacional.

Respecto al anuncio de Cecilia Pérez, el edil señaló que “quedamos comprometidos con la presidenta a poder reunirnos formalmente para poder tener un espacio y conocer nuestras posturas, tanto del municipio como de Azul Azul y ver si efectivamente en Lampa se puede llegar a materializar algo así como el estadio que tanto sueñan todos los hinchas de la U".

“Yo creo que es una tremenda oportunidad tener un estadio en mi comuna. Lo veo como una oportunidad de desarrollo, de crecimiento. La inversión privada es importante en la comuna de Lampa. Puede desarrollar empleo a emprendedores y emprendedoras, puede generar espacios deportivos y que los podamos utilizar en mi comuna", agregó.

“Esperamos que eso se pueda materializar, pero desarrollar una conversación seria. La presidenta también lo ha sido, ha planteado plazos responsables. Es lo que también nosotros pedimos, que esto se materialice de forma seria y así que esperamos a ver qué es lo que sucede", cerró Opazo.