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Una comuna de Santiago le abre las puertas al futuro estadio de la U: “Acá cuentan con un aliado”

“Creemos que este proyecto de gran envergadura es beneficioso para nuestra comuna”, declaró el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, a ADN Deportes.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Uno de los grandes anhelos de Universidad de Chile a lo largo de su historia ha sido tener un estadio propio, un sueño que volvió a tomar fuerza con el cambio de mando en la presidencia de Azul Azul y la cuenta regresiva hacia los 100 años del club.

Han sido diversas las razones por las que el deseo de la U no se ha logrado materializar, entre ellas, el rechazo de distintas comunas de Santiago para albergar el recinto. De hecho, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, descartó recientemente la opción de recibir el proyecto.

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Sin embargo, en las últimas horas, una comuna de la Región Metropolitana manifestó su disposición a acoger un futuro estadio de Universidad de Chile.

En diálogo con ADN Deportes, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, afirmó que “si la U de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado”.

“El desarrollo de la comuna requiere de la inversión pública y privada. Por eso es que creemos que este proyecto de gran envergadura es beneficioso para nuestra comuna de Lampa", agregó.

En esa línea, Opazo señaló que “Lampa es una comuna extensa de 452 kilómetros cuadrados y, por tanto, creemos que existen muchas posibilidades de poder emplazar un proyecto de esta envergadura que permita el desarrollo de empleo para nuestra comuna, de generar nuevos espacios deportivos y además nuevas inversiones que potencien el desarrollo de nuestro territorio".

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