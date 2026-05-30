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Ortiz reacciona al error de Maureira en el triunfo de Colo Colo y deja un categórico mensaje: “Jamás...”

El técnico de los albos habló tras la victoria ante Deportes La Serena en su visita a La Portada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo extendió su buen momento como líder de la Liga de Primera 2026 tras vencer por 4-2 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, resultado que le permitió sacarle 11 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, Huachipato.

Una vez finalizado el encuentro en el norte del país, Fernando Ortiz habló con la transmisión de TNT Sports y se mostró cauto al analizar la amplia diferencia que mantiene el cuadro albo en la cima de la tabla de posiciones.

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“No significa nada. Ganamos un partido difícil, contra un gran rival en una cancha difícil. Seguimos creciendo y sumando, esa es la realidad, no hay otra”, declaró de entrada.

Luego, consultado sobre si ya encontró un estilo de juego en Colo Colo, el técnico argentino fue categórico: “No, lo seguimos buscando. Todos los partidos son diferentes, lo más importante es que los jugadores entiendan el momento que vivimos y la necesidad que tiene el equipo para sacar los triunfos”.

Por otro lado, Ortiz explicó su visible molestia tras el error que tuvo el portero Gabriel Maureira, que provocó el primer gol de La Serena. “No, con Gabriel no, jamás voy a recriminar la acción de algún jugador cuando se equivoca, al contrario, soy de alentar”, aclaró.

“El funcionamiento me enoja en ciertas cosas que ya sabíamos que iba a pasar, pero Gabriel tiene el apoyo mío y de todos los compañeros”, cerró el entrenador de Colo Colo.

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