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A días de su estreno en TV: frenan inesperadamente el debut de esperado programa de farándula

El espacio ya había sido anunciado, pero diferencias de última hora frenaron su estreno.

Nelson Quiroz

Modo Cahuín

Modo Cahuín

Cuando faltaban apenas tres días para su debut en televisión, el programa de farándula Modo Cahuín sufrió un inesperado revés y quedó fuera de la parrilla de Zona Latina, pese a que su estreno ya había sido anunciado oficialmente por la señal.

El espacio, liderado por Daniella Campos junto a Luis Sandoval, Claudia Schmitd y Camila Nash, nació como un exitoso proyecto digital transmitido a través de redes sociales.

Su buena recepción llevó a negociaciones para dar el salto a la pantalla chica, acuerdo que incluso motivó modificaciones en la programación del canal, desplazando a Zona de Estrellas de su tradicional horario estelar para abrir paso a la nueva apuesta a partir de este lunes.

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Sin embargo, de acuerdo a publicaciones de medios como La Cuarta, durante las últimas horas las conversaciones entre la producción y la estación se habrían entrampado, provocando la suspensión del lanzamiento. De manera extraoficial, trascendió que las diferencias estarían relacionadas con aspectos económicos.

La decisión generó repercusiones inmediatas en el mundo del espectáculo. Durante una emisión de Qué te lo Digo, los periodistas Sergio Rojas y Luis Sandoval protagonizaron un tenso intercambio al abordar la situación.

Mientras Rojas confirmó que el proyecto no llegaría a la pantalla en la fecha prevista, Sandoval sostuvo que la iniciativa no estaría cancelada de forma definitiva y que existirían conversaciones para destrabar el conflicto y concretar su estreno en las próximas semanas. El debate subió de tono cuando ambos discutieron sobre el impacto que la suspensión tendría para los integrantes del programa, evidenciando diferencias respecto a la forma en que se estaba abordando la noticia.

Hasta ahora, Zona Latina no ha entregado una versión oficial sobre los motivos que llevaron a congelar el estreno de Modo Cahuín.

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