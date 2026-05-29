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PREVIA. U. de Chile vs. Deportes Concepción: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo, online y por TV

Los azules reciben al cuadro lila en el Estadio Nacional. Transmite ADN Deportes.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile recibe este sábado a Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026, en un duelo clave para ambos equipos en su intento por recuperar terreno en la tabla de posiciones.

El equipo de Fernando Gago, que no vio acción la semana pasada debido a la postergación de su duelo ante O’Higgins, viene de caer frente a Cobresal en El Salvador, resultado que lo dejó en el undécimo puesto con 17 puntos.

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Por su parte, el elenco del debutante Fernando Díaz llega con la confianza tras haber vencido a Huachipato en el Ester Roa y ahora intentará dar el golpe ante la U como visitante para salir de la zona de descenso, donde marcha penúltimo con 11 puntos.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs. Deportes Concepción por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes Concepción se disputa este sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas. El duelo tendrá lugar en el Estadio Nacional, bajo el arbitraje de Mario Salvo.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre U. de Chile y Deportes Concepción?

El partido entre azules y lilas lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También podrá verse de forma online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 30 de mayo

  • 17:30 horas | Universidad de Chile vs Deportes Concepción | Estadio Nacional

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