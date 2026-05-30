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Gobierno pedirá antecedentes por muestra estudiantil en Vallenar con imágenes alusivas al Presidente Kast

La exhibición realizada en un museo generó polémica y llevó a la Delegación Presidencial y a Educación a solicitar explicaciones.

Nelson Quiroz

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La Delegación Presidencial Regional de Atacama y la Seremi de Educación anunciaron que solicitarán antecedentes para esclarecer una controvertida exhibición cultural realizada en la comuna de Vallenar, luego de que se difundieran imágenes de una muestra artística que incluía representaciones alusivas al Presidente José Antonio Kast.

La actividad, denominada “El Emperador”, habría sido desarrollada por estudiantes del Liceo Pedro Troncoso Machuca en dependencias del Museo Provincial del Huasco.

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Entre las ilustraciones exhibidas figuraba una representación del Mandatario inspirada en la carta del tarot del mismo nombre, donde aparecía sentado en un trono rodeado de fuego y otros elementos que generaron debate público. Tras conocerse los registros, las autoridades regionales informaron que recopilarán información para determinar el contexto en que se desarrolló la iniciativa.

A través de una declaración pública, la delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, junto a la seremi de Educación, Yoris Rojas, señalaron que los antecedentes aún están en proceso de verificación, pero manifestaron su rechazo a cualquier situación que implique la utilización o exposición de niños, niñas y adolescentes en contenidos de carácter político dentro de espacios educativos o culturales.

Asimismo, enfatizaron que la formación de los estudiantes debe resguardar la prescindencia política, el respeto por la democracia y el desarrollo del pensamiento crítico, evitando cualquier forma de instrumentalización.

Las autoridades precisaron que solicitarán antecedentes a las instituciones involucradas para conocer cómo se gestó y ejecutó la muestra, y evaluar posteriormente las acciones que correspondan de acuerdo con las competencias de cada organismo. Hasta ahora, no se han anunciado medidas administrativas ni existe una versión pública de los organizadores respecto de los cuestionamientos surgidos tras la difusión de las imágenes.

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