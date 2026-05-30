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Tragedia en el Maule: motorista muere tras colisión con un furgón en Molina

El accidente ocurrió en la ruta K-175, en el sector Bajo Los Romeros. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar, pero la víctima falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Juan Castillo

Michell Bruguerolles

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Una nueva tragedia vial se registró durante la tarde de este sábado en la región del Maule. Un motociclista falleció luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta K-175, a la altura del sector Bajo Los Romeros, en la comuna de Molina.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima se desplazaba en motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó con un furgón.

El impacto movilizó a personal de emergencia, incluyendo efectivos de Carabineros, voluntarios de Bomberos y equipos del SAMU, quienes acudieron rápidamente al lugar para prestar asistencia.

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Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de rescate y salud, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar producto de la gravedad de las lesiones sufridas tras la colisión.

Tras el accidente, personal especializado de la SIAT de Carabineros de Talca se trasladó hasta el sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes y determinar la dinámica del choque, así como eventuales responsabilidades asociadas al hecho.

De manera preliminar, la víctima correspondería a un ciudadano chileno de 35 años. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían entregado oficialmente su identidad, mientras se desarrollan los procedimientos de rigor y la comunicación con sus familiares.

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