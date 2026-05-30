Chelsea se burla sin piedad del Arsenal tras perder la Champions: la publicación que da la vuelta al mundo

Arsenal perdió la final de la Champions League por penales ante PSG y Chelsea, su clásico en Londres, no dejó pasar la oportunidad para enviar un picante mensaje que se viralizó rápidamente en redes sociales.

A través de su cuenta de X, los “Blues” publicaron una información para reservar el tour por Stamford Bridge, anunciando a su estadio como “la casa de los trofeos de Londres”.

El post vino acompañado de una serie de imágenes de todas las copas internacionales que el Chelsea obtuvo en los últimos años. Entre ellas, la fotografía de la Champions fue la primera en aparecer, recordándole a su clásico rival que aún no cuentan con una de esas en sus vitrinas.

Cabe recordar que Chelsea cuenta con dos “Orejonas” en su palmarés, las cuales consiguió en los años 2012 y 2021 ante Bayern Múnich y Manchester City, respectivamente.