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VIDEOS. “Ronda Impacto”: Carabineros y PDI despliegan más de 6 mil funcionarios en operativo simultáneo en las 16 regiones

El despliegue nacional contempla patrullajes, fiscalizaciones y controles en puntos críticos para reforzar presencia policial y prevenir delitos.

Martín Neut

Operación “Ronda Impacto”

Operación “Ronda Impacto”

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) realizarán este viernes un nuevo operativo conjunto en el centro de Santiago, en el marco de la denominada “Ronda Impacto”, que se desplegará simultáneamente en las 16 regiones del país.

En la capital, el copamiento policial se concentrará en el eje Alameda, Cal y Canto y Plaza de Armas, con patrullajes reforzados, controles de identidad y fiscalizaciones en puntos considerados críticos.

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El despliegue contempla más de seis mil funcionarios policiales a nivel nacional y busca aumentar la presencia preventiva en espacios públicos, en coordinación entre ambas policías.

“Despliegue simultáneo en las 16 regiones”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentará el operativo desde La Moneda y lo enmarcó en una estrategia de seguridad nacional.

“Hoy encabezamos un Operativo Conjunto junto a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, con un despliegue simultáneo en las 16 regiones del país”, señaló.

Agregó que el objetivo es reforzar la fiscalización y la persecución de delitos: “Son 5.546 funcionarios y 1.803 recursos logísticos desplegados a nivel nacional para reforzar la presencia policial, aumentar controles preventivos, fiscalizar puntos críticos, detener a personas con órdenes pendientes y realizar controles migratorios focalizados”, indicó.

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