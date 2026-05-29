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“Vergüenza ajena”: designación de expresidente Frei como embajador desata duro cruce entre Manouchehri y su hija

La controversia escaló en redes sociales luego que Catalina Frei respondiera a los cuestionamientos del diputado oficialista contra su padre.

Martín Neut

Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Eduardo Frei Ruiz-Tagle / Sebastian Beltran Gaete

El nombramiento del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en misión especial por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast desató un duro intercambio político en redes sociales.

La designación fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que detalló que el exmandatario ejercerá el cargo de manera ad honorem y representará al país en instancias internacionales de alto nivel.

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Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Daniel Manouchehri, quien criticó la decisión a través de X. “Lo de Frei como embajador de Kast es una ordinariez de operación política. Kast se cubre con el apellido Frei para disfrazarse de pluralista”, escribió.

El parlamentario también cuestionó que el expresidente aceptara colaborar con un gobierno que —según afirmó— está integrado por sectores que reivindican la dictadura militar.Vergüenza ajena. Estos son los actos que de verdad degradan la política”, añadió.

Las declaraciones generaron la respuesta de Catalina Frei, hija del exmandatario, quien replicó directamente al diputado: “Lo dice el que cada vez que abre la boca degrada la política”.

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