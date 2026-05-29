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VIDEO. “Escupos, gritos (...) empujones, golpes: diputada Rodríguez denuncia agresiones durante actividad en la U. de Chile

La diputada republicana acusó escupos, empujones y gritos durante un conversatorio en la Facultad de Derecho.

Nelson Quiroz

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La diputada republicana Javiera Rodríguez denunció haber sido víctima de agresiones e intimidaciones durante una actividad realizada este viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde participó en un conversatorio sobre liderazgo estudiantil.

La parlamentaria acusó que un grupo de manifestantes protagonizó una “funa” en su contra y aseguró que fue objeto de escupos, empujones, gritos, golpes y chorros de agua mientras se desarrollaba su visita al recinto universitario.

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A través de sus redes sociales, la congresista sostuvo que “no les tengo miedo” y afirmó que seguirá asistiendo a espacios universitarios para defender sus ideas. “Usan la violencia como acción política. Yo creo en el diálogo, en el debate, y en que en democracia nadie tiene derecho a silenciar a otro por pensar distinto”, señaló.

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En paralelo, se reiteró la denuncia en X, donde acusó a un “grupo extremista” de intentar intimidarla mediante acciones violentas.

La situación generó la reacción del Partido Republicano, que emitió una declaración condenando los hechos y advirtiendo que “la violencia política no puede ser normalizada”.

La colectividad llamó a las autoridades universitarias a adoptar medidas para garantizar que las universidades sigan siendo espacios de debate y no de intimidación.

En la misma línea, el Presidente José Antonio Kast expresó su respaldo a la diputada y afirmó que “la violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia”.

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