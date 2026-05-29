El actor chileno Felipe Jorquera continúa participando en “The People’s Artist” (“El Artista del Pueblo”), un concurso internacional respaldado por Johnny Depp que busca dar visibilidad a artistas emergentes de todo el mundo.

A través de redes sociales, el intérprete informó que logró superar las primeras etapas de la competencia y que actualmente sigue en carrera gracias a las votaciones del público.

“Necesito el apoyo de la gente chilena”

“Necesito el apoyo de la gente chilena y de todo el mundo para avanzar. Hasta ahora, el concurso va en su tercera fase y yo sigo dentro de la competición”, señaló.

Jorquera estudió actuación para cine y televisión en la Academia Matus Actores y es socio de ChileActores.

Además, ha participado en producciones como Power Rangers Origins y Shadow of Vengeance, además de desarrollar sus propios proyectos audiovisuales.

El concurso contempla premios como US$25 mil, una exposición artística en Los Ángeles y una aparición en la revista Artforum. Las votaciones se extenderán hasta julio, mientras que el ganador será anunciado en agosto de 2026.