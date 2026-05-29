VIDEO. Actor chileno radicado en EE.UU. avanza en concurso internacional impulsado por Johnny Depp
El intérprete nacional logró avanzar a las siguientes etapas de “The People’s Artist”.
El actor chileno Felipe Jorquera continúa participando en “The People’s Artist” (“El Artista del Pueblo”), un concurso internacional respaldado por Johnny Depp que busca dar visibilidad a artistas emergentes de todo el mundo.
A través de redes sociales, el intérprete informó que logró superar las primeras etapas de la competencia y que actualmente sigue en carrera gracias a las votaciones del público.
“Necesito el apoyo de la gente chilena”
“Necesito el apoyo de la gente chilena y de todo el mundo para avanzar. Hasta ahora, el concurso va en su tercera fase y yo sigo dentro de la competición”, señaló.
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Jorquera estudió actuación para cine y televisión en la Academia Matus Actores y es socio de ChileActores.
Además, ha participado en producciones como Power Rangers Origins y Shadow of Vengeance, además de desarrollar sus propios proyectos audiovisuales.
El concurso contempla premios como US$25 mil, una exposición artística en Los Ángeles y una aparición en la revista Artforum. Las votaciones se extenderán hasta julio, mientras que el ganador será anunciado en agosto de 2026.
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