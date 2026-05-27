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VIDEO. Megaoperativo de Carabineros en la Región Metropolitana: refuerzan seguridad en Metro de Santiago y sectores críticos

Cerca de 100 funcionarios y 30 patrullas reforzaron controles y presencia policial en estaciones consideradas críticas de la capital.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Megaoperativo de Carabineros en la Región Metropolitana: refuerzan seguridad en Metro de Santiago y sectores críticos

Megaoperativo de Carabineros en la Región Metropolitana: refuerzan seguridad en Metro de Santiago y sectores críticos

02:19

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Un amplio operativo preventivo realizó la mañana de este miércoles Carabineros de Chile en distintos puntos de la Región Metropolitana, con presencia policial en estaciones de Metro de Santiago, paraderos y sectores considerados críticos por hechos de delincuencia.

El despliegue incluyó controles de identidad y patrullajes reforzados en lugares como las estaciones Franklin, Parque O’Higgins y Intermodal La Cisterna.

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Según detalló la institución, cerca de 100 carabineros y 30 radiopatrullas fueron destinados a esta primera fase del plan de copamiento en la capital, iniciativa que también se replica en otras regiones del país.

El objetivo, explicaron, es fortalecer la presencia policial y entregar mayor sensación de seguridad a la ciudadanía.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que “estamos bajo el concepto de reforzar estos servicios, que es lo que la gente nos pide: mayor presencia policial”. La autoridad añadió que los funcionarios desplegados están preparados para efectuar controles y fiscalizaciones si las circunstancias lo requieren.

“Esta es una primera fase de un conjunto de acciones”, afirmó la autoridad policial, indicando que los operativos continuarán desarrollándose en distintos horarios y sectores, conforme al análisis de las problemáticas delictuales detectadas por la institución. Asimismo, explicó que la finalidad principal de esta etapa es “fortalecer la función preventiva institucional”.

El despliegue ocurre en medio de una creciente preocupación por hechos de violencia y delitos en el transporte público y sus alrededores. Desde Carabineros recalcaron que los servicios extraordinarios buscan aumentar la visibilidad policial en espacios de alta circulación de personas y responder a la demanda ciudadana por mayor seguridad en las calles.

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