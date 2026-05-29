¿Choque entre carabineros? Esto es lo que se sabe del confuso accidente de tránsito en Quinta Normal

Un confuso accidente de tránsito que involucró a dos vehículos de efectivos de Carabineros se registró la mañana de este viernes en la comuna de Quinta Normal, generando dudas sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho y un amplio operativo policial en el sector.

De acuerdo con información recabada por Contigo en la tarde de CHV, la colisión ocurrió en la intersección de las calles Julio Verne y Augusto Matte.

En el lugar quedó con severos daños un automóvil utilizado por la Sección de Investigación Policial (SIP), cuyo tren delantero resultó completamente destruido tras el impacto, activándose además los airbags del vehículo.

Inicialmente se especuló con una posible persecución policial. Sin embargo, con el paso de las horas surgieron antecedentes que apuntan a que el choque involucró directamente a un vehículo de la SIP y a una patrulla de Carabineros que se dirigían a un procedimiento.

Testigos señalaron que el impacto se produjo entre ambos móviles policiales, mientras que versiones preliminares indican que no se registraron personas lesionadas.

La situación llamó la atención debido a la escasa información oficial entregada durante la jornada. Según antecedentes obtenidos en el lugar, personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizó los peritajes correspondientes antes del retiro de los vehículos.

Además, trascendió que una persona habría sido detenida en el procedimiento al que se dirigían los funcionarios policiales, aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre ese operativo ni sobre las causas exactas de la colisión. Carabineros no había emitido una versión oficial al cierre de esta edición.