En la edición de Los Tenores de este viernes 29 de mayo, nuestros panelistas analizaron la histórica victoria de la Universidad Católica ante Boca Juniors por Copa Libertadores y conversaron el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Felipe Puccio y Víctor Cruces conocieron a los rivales de la UC y Coquimbo Unido en los octavos de final de Libertadores y el camino que tendrá O’Higgins en su llave ante Boca por Copa Sudamericana.

Además, escucharon las declaraciones de Fernando Ortiz en Colo Colo previo a su viaje para enfrentar a Deportes La Serena; y también comentaron las palabras de Fernando Gago en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 29 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.