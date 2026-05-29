VIDEO. Los Tenores analizan el histórico triunfo de la UC en La Bombonera y dialogan con José María Buljubasich
En el programa de este viernes, nuestros panelistas también conocieron los rivales de los cruzados y Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores.
En la edición de Los Tenores de este viernes 29 de mayo, nuestros panelistas analizaron la histórica victoria de la Universidad Católica ante Boca Juniors por Copa Libertadores y conversaron el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich.
Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Felipe Puccio y Víctor Cruces conocieron a los rivales de la UC y Coquimbo Unido en los octavos de final de Libertadores y el camino que tendrá O’Higgins en su llave ante Boca por Copa Sudamericana.
Además, escucharon las declaraciones de Fernando Ortiz en Colo Colo previo a su viaje para enfrentar a Deportes La Serena; y también comentaron las palabras de Fernando Gago en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile.
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Revive la edición de Los Tenores de este viernes 29 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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