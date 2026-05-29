Buljubasich y el cruce de la UC ante Estudiantes: “Hemos demostrado que podemos entender los partidos para competir y ganar” / JUAN MABROMATA

Universidad Católica vive horas de felicidad absoluta con la victoria que lograron ayer jueves ante Boca Juniors en La Bombonera, eliminando a los xeneizes de la Copa Libertadores.

Al respecto, en diálogo con Los Tenores, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, analizó lo vivido tras el pitazo final.

“Fue un sentimiento de orgullo, incluso el empate nos clasificaba, pero la tensión estuvo hasta el final para ganar. Es el orgullo de sentirse parte de la historia del club, contento por el trabajo de los jugadores”, recalcó el “Tati”, sin entrar en el debate de si este triunfo es el más importante de la historia de la UC.

“Cuando llegas a la final de Libertadores el 93, no sé, hay que ponderar, pero cuando recibes tantos mensajes de felicitaciones y de tanta gente distinta sí lo hace uno de los más resonantes, eliminando a Boca de la Copa, tiene un valor grande. No sé si es el mejor triunfo, pero tiene una gran resonancia y quedará en el pensamiento de la gente por mucho tiempo”, recalcó el exportero, que en dicho rol valoró el desempeño de Vicente Bernedo en La Bombonera, más aún luego de los incidentes que protagonizó en el clásico ante Colo Colo.

“Tengo mucha confianza en Vicente. A pesar de su edad, tiene una temporada y media jugando. Ha tenido muchas más buenas que malas, no creo que haya tenido grandes errores. Transmite confianza, pasa página rápido. Hablé con él lo del domingo, son cosas que tiene que evitar y enfocarse en atajar. Mostró un aplomo muy bueno, salvo por bajar una pelota que quizá no debió hacerlo así, pero mostró seguridad. Está en un buen camino y ojalá llegue a un techo más alto”, comentó Buljubasich, ya pensando en los octavos de final, donde quedaron sorteados para jugar con Estudiantes de La Plata.

“Nunca hay partido fácil en este tipo de instancias, pero creo que en los partidos hemos demostrado que podemos ser competitivos, plantar en cualquier cancha y trabajar los partidos, entenderlos para competir y ganar. Nos da ilusión en hacer una buena llave y pasar, pero no es fácil”, comentó.

El futuro de la UC

El gerente deportivo de los cruzados no descartó la chance de reforzar al equipo de cara al segundo semestre.

“Siempre estamos analizando qué posibilidades hay. Ahora hay una chance mayor con el poder económico al que puedes acceder, hay un margen y eso está en el análisis. Hay que confirmar en qué posiciones podría ser, pero después es encontrar el jugador que nos de un salto de calidad y pueda jugar enseguida. Tendríamos un cupo de extranjero. Si aparece alguno que podamos traer, se va a hacer, pero pensando en corto y mediano plazo, no traer por traer”, enfatizó Buljubasich, planteando que hay formas de atraer futbolistas desde Argentina.

“Con 30 equipos es tentador quedarse, pero ahora le podemos ofrecer a un jugador estar en octavos de Copa Libertadores, pelear un título, jugar en un estadio como el Claro Arena. Este año al menos el fútbol chileno ha sido más competitivo y eso hace que los jugadores puedan tentarse un poco más”, comentó, apuntando también a la opción de que puedan irse futbolistas del club.

“Nos gustaría mantener el plantel. Si se llega a ir uno, hay que reemplazarlo. Es un análisis que hay que hacer. Es lógico que con el partido de ayer los jugadores se ponen en la vitrina mucho más. Trataremos de mantener al plantel como está, pero se verá en cada caso”, recalcó, junto con valorar lo hecho por la UC y los clubes chilenos a nivel continental este año.

“Uno siempre tiende a ser muy cuestionadores de lo que pasa en Chile y la selección marca una tendencia, pero esto es algo revitalizador. Las posibilidades de hacer ruido son menores y te vas dando cuenta que los estadios han mejorado mucho, hay buenos pisos para jugar, una solidez económica importante. Eso con resultado se muestra mucho más, pero hay que sostenerlo en el tiempo”, cerró José María Buljubasich en Los Tenores.