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Gago y los 13 puntos que separan a la U de Chile de Colo Colo: “Tenemos todos los argumentos para pelear el título”

El entrenador de los azules apuntó a sacar provecho de las semanas de trabajo sin partidos para enmendar el rumbo en la tabla.

Carlos Madariaga

Gago y los 13 puntos que separan a la U de Chile de Colo Colo: “Tenemos todos los argumentos para pelear el título”

Gago y los 13 puntos que separan a la U de Chile de Colo Colo: “Tenemos todos los argumentos para pelear el título” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile volverá este sábado a la cancha tras quedar sin jugar el pasado fin de semana por la Liga de Primera, período que buscó ser aprovechado al máximo por su técnico, Fernando Gago.

“Se trabajó mucho lo que necesitábamos, acomodar algunos valores de entrenamiento para encontrar el rendimiento en el año. Hay ilusión por el partido y tratar de hacer lo mejor posible”, explicó en conferencia de prensa, apuntando al trabajo con tal de enfrentar a un Deportes Concepción que estrenará DT.

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“Se ven los aspectos individuales de cada futbolista y trabajamos varios sistemas que podamos enfrentar para jugar el partido como queremos nosotros”, comentó Gago, que reconoció que Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Díaz siguen siendo bajas en el club.

Eso sí, espera que a ese listado no se sume Israel Poblete. “Veremos cómo está hoy, sintió una pequeña molestia, pero no creo que sea nada grave y creo que estará en la consideración”, aseguró el DT de la U de Chile, bajándole el perfil al hecho de estar a 13 puntos del líder, Colo Colo.

Tenemos todos los argumentos para pelear el título, quedan un montón de situaciones, es un año muy largo para buscar estar lo más alto posible”, planteó, además de minimizar que ahora el equipo solo tenga un nominado a la selección chilena, Agustín Arce.

“Trabajamos para que el rendimiento del futbolista sea el máximo. Cada jugador desea estar en la selección, pero después depende del entrenador de qué busque, qué quiera probar, y a partir de ahí sale la lista”, concluyó Fernando Gago.

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