Con una sorpresa en ataque: la nómina de Chile para jugar una “final” y seguir soñando con el Mundial Femenino 2027

Este viernes, La Roja Femenina publicó su nómina para enfrentar a Ecuador por la penúltima fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

Si bien restan dos fechas para el final, Chile queda libre en la última jornada del torneo, por lo que el partido contra las ecuatorianas será una “final” para el equipo que dirige Luis Mena.

El DT de la selección chilena femenina armó una lista de 23 jugadoras, lideradas por la histórica Christiane Endler.

La gran sorpresa del listado es Sofía Coulombe, delantera chilena-española de 21 años que actualmente juega en el FC Ona Sant Adrià, filial del FC Badalona en España.

La Roja Femenina recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional, el próximo viernes 5 de junio, a las 19:00 horas.

En esta Liga de Naciones de la Conmebol, los equipos que terminen en el primer y segundo lugar de la tabla irán directo al Mundial Femenino, mientras que el tercero y el cuarto jugarán el repechaje. Por ahora, Chile está en la cuarta posición con 10 puntos.

Revisa la nómina de La Roja Femenina