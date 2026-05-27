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Menores de edad, amigos y con procesos pendientes: quiénes son los seis detenidos por crimen de adulta mayor en Coronel

Desde la PDI detallaron que la víctima fue atacada “con un elemento cortante”. Los detenidos pasarán a control de detención este miércoles.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Foto de la víctima: Facebook Funeraria Ramírez

Foto de la víctima: Facebook Funeraria Ramírez

Durante esta jornada se realizará el control de detención y la posterior formalización de los seis detenidos por el asesinato de una adulta mayor de 65 años, ocurrido el pasado fin de semana durante un robo en la comuna de Coronel.

Según información preliminar, el hecho ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando la víctima y su pareja, de 72 años, se encontraban cuidando una casona de huéspedes en el sector de Maule.

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La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que los seis delincuentes llegaron al lugar en un vehículo, desde el cual bajaron algunos de ellos para concretar el robo. “Ellos sustraen especies, fundamentalmente dinero, y se retiran del lugar”, dijo.

Asimismo, señaló que las víctimas “fueron acometidas por al menos cuatro de los sujetos de manera muy violenta, en un hecho que se considera de extrema gravedad, que tiene como resultado la muerte de la señora que formaba parte de este matrimonio”.

Menores de edad entre los detenidos

En esa línea, el prefecto Enrique Guzmán, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que la pareja de la víctima “fue agredido por uno de ellos con un elemento cortante en distintas partes de su cuerpo”, ataque que posteriormente también sufrió la mujer.

Por su parte, la prefecta inspectora Claudia Chamorro informó que los imputados fueron detenidos durante un operativo realizado este martes, el que contempló entradas y registros en distintos sectores de Coronel.

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Agencia UNO | Imagen referencial / Lukas Solis

Según detalló, cuatro de los detenidos son menores de edad –14, 15, 16 y 17 años–, mientras que los otros dos tienen 18 y 20 años. Asimismo, todos son chilenos, excepto el mayor de ellos, que es de nacionalidad colombiana y cuenta con residencia permanente en el país.

“Se conocían, eran amigos”

Respecto de los imputados, la fiscal Cartagena sostuvo que tres de ellos mantienen procesos pendientes y medidas cautelares. Además, indicó que el vehículo utilizado en el robo “era de la abuela de uno de los menores de edad”.

Finalmente, el prefecto Guzmán afirmó que los sujetos “se conocían (...) se juntaban para compartir, eran amigos”.

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