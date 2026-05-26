Detienen a adolescentes de 14 y 15 años por presunta participación en homicidio de adulta mayor en Coronel

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio de una adulta mayor ocurrido durante el fin de semana en la comuna de Coronel, región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el crimen ocurrió durante la madrugada del sábado en medio de un presunto robo que terminó con la muerte de la víctima.

Las diligencias fueron encabezadas por la Brigada de Homicidios de la PDI en coordinación con el Ministerio Público, logrando concretar la captura de ambos menores en la misma comuna.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la dinámica del hecho ni sobre la eventual participación de otras personas