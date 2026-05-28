“Ahora es una leyenda”: influencer hizo viral a desconocido futbolista que jugará el mundial y este le respondió en redes sociales

El Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México está a pocos días de dar inicio, por lo que las selecciones participantes comenzaron a presentar sus planteles para competir en el máximo torneo intercontinental.

En medio de la fiebre mundialista el creador de contenido Valen Scarsini lanzó un creativo reto en redes sociales, que consistía en hacer viral a un futbolista de las naciones más desconocidas.

Esto desembocó en que el futbolista de Nueva Zelanda Tim Payne saltara a la fama de forma masiva. El volante siempre mantuvo un bajo perfil, y sólo acumulaba cuatro mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Tras este reto de Scarsini, Payne acumula un millón 200 mil seguidores y sus fotografías se llenaron de comentarios de apoyo para su selección en el Mundial.

Tras este salto a la fama el defensor neozelandés realizó un video junto al influencer y agradeció todo el cariño que le ha llegado.

“Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo. Solo quería decir gracias a ti ‘Valen’, han sido una locura estas últimas 48 horas”, comentó Payne.

También agradeció la posibilidad de poder representar a su país en la Copa del Mundo y el “amor que ha recibido de muchas partes del mundo”.

Scarsini también publicó un video acerca de este reto y la magnitud que ha tenido en redes sociales diciendo que “ahora él es una leyenda”.