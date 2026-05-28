Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5431 del jueves 28 de mayo

5 Febrero del 2019/ SANTIAGO Loto nuevamente acumulado ya que en tres semanas no ha salido un ganador las cifras superan los diez mil millones de pesos donde cada ves mas personas jugan un loto FOTO: CESAR BELTRAN/AGENCIUNO / Cesar Beltran

Este jueves 28 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5431, el premio total alcanzó los $3.600 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Según informó la Polla Chilena de Beneficiencia, para el sorteo número 5431 hubo un solo ganador del Loto con seis aciertos.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5431

Loto : $750 millones

: $750 millones Recargado: $880 millones

$880 millones Revancha: $320 millones

$320 millones Desquite: $90 millones

$90 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5431 del Loto

Loto: 35, 39, 41, 5, 23, 9

35, 39, 41, 5, 23, 9 Comodín: 27

Multiplicador: 3

Recargado: 7, 15, 31, 32, 39, 40

7, 15, 31, 32, 39, 40 Revancha: 4, 10, 26, 29, 33, 35

4, 10, 26, 29, 33, 35 Desquite: 16, 20, 23, 25, 27, 38

Jubilazo

8, 18, 33, 28, 11, 24

20, 10, 32, 14, 13, 5

14, 3, 40, 35, 41, 27

3, 19, 6, 1, 29, 17

7, 8, 9, 2, 16, 22

Jubilazo 50 años