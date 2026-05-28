Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5431 del jueves 28 de mayo
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.600 millones de pesos a repartir.
Este jueves 28 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5431, el premio total alcanzó los $3.600 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Según informó la Polla Chilena de Beneficiencia, para el sorteo número 5431 hubo un solo ganador del Loto con seis aciertos.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5431
- Loto: $750 millones
- Recargado: $880 millones
- Revancha: $320 millones
- Desquite: $90 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5431 del Loto
- Loto: 35, 39, 41, 5, 23, 9
- Comodín: 27
- Multiplicador: 3
- Recargado: 7, 15, 31, 32, 39, 40
- Revancha: 4, 10, 26, 29, 33, 35
- Desquite: 16, 20, 23, 25, 27, 38
Jubilazo
- 8, 18, 33, 28, 11, 24
- 20, 10, 32, 14, 13, 5
- 14, 3, 40, 35, 41, 27
- 3, 19, 6, 1, 29, 17
- 7, 8, 9, 2, 16, 22
Jubilazo 50 años
- 4, 11, 13, 14, 15, 32
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