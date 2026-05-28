Se convirtieron en el fenómeno musical más viral de América Latina y regresan a Chile: así podrás verlos

El teatro vive una nueva era gracias a la irrupción de una innovadora agrupación que modificó los esquemas clásicos para combinar elementos artísticos como la música, el humor y una novedosa puesta en escena.

“La Chiricota” nació en las Islas Canarias en España en el año 2022, y rápidamente escaló gracias a las redes sociales, donde viralizaron sus espectáculos. El conjunto lo forman seis integrantes, siendo Juan Dávila, Daniel Rodríguez, Abraham Santacruz, Daniel Quevedo e Isaac Dos Santos.

Recibieron una nominación en Premios Max de las Artes Escénicas y acumulan “sold out” en los principales escenarios de América Latina en países como Colombia, Miami, Puerto Rico y Ciudad de México.

“La Chiricota” anunció su regreso a Chile tras un exitoso show en 2025, con fechas programadas para el 14 y 15 de agosto en el TeatroEstudio 13.

¿Cómo comprar mis entradas para “La Chiricota” en Chile?

Las entradas para el show del grupo canario están disponibles a través de TicketPro, con precios que van desde los $29.000 hasta los $94.000 pesos.