;

Impacto en Inglaterra por descartes de Tuchel para el Mundial: cuatro figuras de la Premier afuera

Una filtración de la lista del técnico alemán generó revuelo y un futbolista ya reaccionó al asunto.

Felipe Romo

Getty Images

Getty Images / Michael Regan - The FA

La selección de Inglaterra se posiciona como uno de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo 2026, tras varios años lejos del máximo trofeo de selecciones.

Sin embargo se desató una polémica un día antes de la liberación de la lista definitiva de Tomas Tuchel gracias a una filtración de los nombres que quedarían al margen de la cita mundialista.

De acuerdo a información entregada por la BBC, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire no serán convocados.

Las reacciones no tardaron en llegar, y una vino directamente de los involucrados. El defensor del Manchester United utilizó sus redes sociales para manifestar su decepción.

“Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano con mis país después de la temporada que he tenido. Me han dejado conmocionado y desgarrado por la decisión”, confesó el zaguero de los “diablos rojos”.

Decisión sorpresiva del técnico alemán que podría terminar de confirmarse durante la jornada de viernes 22 de mayo, donde anunciará la lista definitiva de los “Three Lions”.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad