Impacto en Inglaterra por descartes de Tuchel para el Mundial: cuatro figuras de la Premier afuera

La selección de Inglaterra se posiciona como uno de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo 2026, tras varios años lejos del máximo trofeo de selecciones.

Sin embargo se desató una polémica un día antes de la liberación de la lista definitiva de Tomas Tuchel gracias a una filtración de los nombres que quedarían al margen de la cita mundialista.

De acuerdo a información entregada por la BBC, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire no serán convocados.

Las reacciones no tardaron en llegar, y una vino directamente de los involucrados. El defensor del Manchester United utilizó sus redes sociales para manifestar su decepción.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

“Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano con mis país después de la temporada que he tenido. Me han dejado conmocionado y desgarrado por la decisión”, confesó el zaguero de los “diablos rojos”.

Decisión sorpresiva del técnico alemán que podría terminar de confirmarse durante la jornada de viernes 22 de mayo, donde anunciará la lista definitiva de los “Three Lions”.