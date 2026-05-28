Tras la celebración en Rusia, la Copa del Mundo llegó por primera vez al Medio Oriente con Qatar 2022.

Este certamen marcó varios cambios, entre ellos la fecha en que se disputó el torneo, dejando atrás los tradicionales meses de junio y julio para jugarse entre noviembre y diciembre.

A 14 días del inicio del Mundial 2026, en ADN.cl repasamos cinco momentos icónicos de la Copa del Mundo celebrada en Qatar 2022.

El Mundial de Messi

Qatar 2022 quedó marcado para siempre como el Mundial de Lionel Messi. Después de años de intentos, finales perdidas y constantes críticas, el capitán argentino logró conquistar la única copa que faltaba en su carrera y terminó consolidándose como una de las mayores leyendas en la historia del fútbol.

Desde el inicio del torneo, Messi fue el gran líder de la selección dirigida por Lionel Scaloni. A pesar de la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en el debut, Argentina logró recuperarse y comenzó un camino que terminó siendo inolvidable para sus hinchas.

La imagen de Messi levantando la Copa del Mundo se convirtió rápidamente en una de las fotografías más icónicas del deporte.

La “mejor final” de los Mundiales

La final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia es considerada por muchos como una de las mejores en la historia de las Copas del Mundo. El encuentro disputado en el estadio Lusail tuvo goles, remontadas, dramatismo y una definición por penales que mantuvo en suspenso al planeta entero.

La selección argentina parecía tener controlado el partido tras ponerse 2-0 arriba con goles de Lionel Messi y Ángel Di María. Sin embargo, en apenas dos minutos Kylian Mbappé cambió completamente la historia al marcar un doblete y llevar el encuentro al alargue.

En el tiempo extra, Messi volvió a adelantar a la “Albiceleste”, pero nuevamente apareció Mbappé para empatar mediante lanzamiento penal y completar un histórico triplete en la final.

Finalmente, el título se definió desde los penales donde Argentina fue más certera para levantar su tercera Copa del Mundo.

Marruecos haciendo historia para África

Una de las grandes sorpresas del Mundial de Qatar 2022 fue la histórica campaña de Marruecos. La selección africana se convirtió en el primer país de África y del mundo árabe en alcanzar unas semifinales de una Copa del Mundo.

Con un equipo sólido defensivamente y figuras como Achraf Hakimi, Hakim Ziyech y el arquero Yassine Bounou, Marruecos se ganó el cariño de millones de hinchas alrededor del planeta y protagonizó una campaña histórica para el fútbol africano.

Fracaso brasileño en Qatar

Brasil llegó al Mundial de Qatar 2022 como uno de los grandes favoritos para quedarse con el título. Con figuras como Neymar, Vinícius Júnior, Casemiro y Richarlison, la “Canarinha” ilusionaba a sus hinchas con conquistar una nueva Copa del Mundo después de más de dos décadas.

El equipo dirigido por Tite mostró un gran nivel durante gran parte del torneo y avanzó con autoridad hasta los cuartos de final, instancia en la que debía enfrentar a Croacia. Sin embargo, cuando parecía tener el partido controlado tras el gol de Neymar en el alargue, los europeos sorprendieron con un empate agónico a pocos minutos del final.

La eliminación frente a Croacia por penales también marcó el cierre del ciclo de Tite al mando de la selección y dejó nuevamente a Brasil con la frustración de no poder conquistar el ansiado sexto título mundial.

El récord de Cristiano Ronaldo: gol en cinco mundiales distintos

El Mundial de Qatar 2022 también dejó un nuevo récord para Cristiano Ronaldo. En el debut de Portugal frente a Ghana, el delantero anotó mediante lanzamiento penal y se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Este récord se puede extender en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, ya que el astro portugués forma parte de los 27 convocados por Roberto Martínez para la cita que comenzará el próximo 11 de junio en Ciudad de México.