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“Si llega una oferta, será difícil rechazarla”: la joven figura del fútbol chileno que podría partir a mitad de año

“Sabemos que es un jugador cotizado, muy valorado”, reconoció su entrenador.

Daniel Ramírez

“Si llega una oferta, será difícil rechazarla”: la joven figura del fútbol chileno que podría partir a mitad de año

“Si llega una oferta, será difícil rechazarla”: la joven figura del fútbol chileno que podría partir a mitad de año / Buda Mendes - FIFA

Palestino empató 1-1 anoche con Deportivo Riestra y cerró su participación en la Copa Sudamericana 2026, donde no logró clasificar a la siguiente ronda.

Guillermo Farré, DT del cuadro “árabe”, habló luego del partido y abordó el futuro de uno de sus jugadores. Se trata del joven lateral derecho Ian Garguez, quien defendió a Chile en el último Mundial Sub 20 y ya debutó oficialmente con La Roja adulta.

“Sabemos que Ian es un jugador cotizado, muy valorado, y si llega una oferta, será difícil rechazarla”, reconoció el técnico argentino sobre el defensor de 21 años.

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En la misma línea, el DT dejó claro cuáles son sus peticiones para la dirigencia de Palestino en caso de que el equipo sufra salidas en el mercado de pases de mitad de año.

“El primer punto que ponemos sobre la mesa es tratar de retener a nuestros jugadores. Y en el caso de que se vayan, que seguramente será por alguna oferta importante, hay que tratar de reemplazarlos de la mejor manera. Puesto por puesto”, concluyó Guillermo Farré.

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