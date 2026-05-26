VIDEOS. Palestino rompe su maldición en la Sudamericana, pero firma otro amargo resultado: triste adiós en La Cisterna
El equipo de Guillermo Farré cerró su participación en el torneo continental con una amarga igualdad ante Deportivo Riestra.
Palestino se despidió de la Copa Sudamericana 2026 con un amargo empate 1-1 ante Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el compromiso correspondiente a la última fecha del Grupo F.
El equipo dirigido por Guillermo Farré llegó al encuentro sin opciones de clasificación, misma situación que el elenco argentino, aunque con el objetivo de cerrar su participación en el torneo continental con una alegría ante su gente.
Revisa también:
Sin embargo, el partido se complicó desde temprano para los “Árabes”. Al minuto 27, Riestra dio el primer golpe y consiguió abrir la cuenta mediante un gran cabezazo de su capitán Juan Randazzo, quien puso el 1-0 a favor del “Malevo”.
El conjunto nacional no bajó los brazos y, antes del descanso, encontró el empate gracias a Nelson Da Silva. A los 42’, Ronnie Fernández cabeceó el balón dentro del área y Da Silva, con una chilena, venció al arquero Ignacio Arce para marcar el 1-1.
De paso, Palestino cortó una maldición en la presente edición de la Copa Sudamericana, ya que el gol de Da Silva significó su primera anotación en el certamen, luego de no haber podido convertir en sus cinco partidos anteriores.
Pero el complemento no pudo empezar peor para el elenco de La Cisterna. A los 58′, Dilan Salgado fue expulsado tras una dura infracción sobre Pablo Monje, a quien impactó en el rostro con su botín, lo que le significó la tarjeta roja directa del árbitro peruano Michael Espinoza.
La inferioridad numérica obligó a los “Baisanos” a replegarse y le permitió a Riestra instalarse en campo contrario. No obstante, la escuadra trasandina careció de claridad en los metros finales y ambos equipos terminaron firmando una amarga igualdad.
De esa manera, Palestino dice adiós a la Copa Sudamericana sin victorias y en el último lugar del Grupo F con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas. En tanto, Deportivo Riestra finalizó en la tercera posición con 5 unidades.
En la parte alta, Montevideo City Torque (15) y Gremio (10) avanzaron a la siguiente fase, con los uruguayos clasificando directamente a los octavos de final y los brasileños a los playoffs del certamen.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.