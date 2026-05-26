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La confesión del DT de Palestino tras terminar su aventura en Sudamericana: “No digo que resignó la Copa...”

“El grupo lo ha aceptado sabiendo que la prioridad para nosotros es el torneo local”, aseguró el entrenador.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este martes, Palestino cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana igualando 1-1 frente a Deportivo Riestra en La Cisterna, encuentro al que los “árabes” ya llegaban eliminados.

Tras el compromiso, Guillermo Farré analizó el presente del cuadro “baisano” y reconoció que, desde su llegada al club, la principal prioridad estuvo enfocada en recuperar el rendimiento en la Liga de Primera más que en la competencia internacional.

“Obviamente no pudimos obtener los resultados que pretendíamos. Hoy estaba el deseo de ganar, pero también entendiendo que ya no teníamos chances de clasificación. Hice una rotación de jugadores para que sumaran minutos quienes no venían jugando y darle descanso a los que acumulaban más partidos”, señaló el DT en conferencia de prensa.

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Además, el técnico argentino explicó que el gran desafío desde que asumió la banca era mejorar el rendimiento en el torneo nacional. “Cuando llegamos, sabíamos que estábamos alejados de las clasificaciones en copas y entendíamos que el mayor desafío era retomar la senda positiva en el campeonato local, que es lo que vamos a disputar durante todo el año”, afirmó.

Sobre el impacto de la eliminación, Farré aseguró que el plantel asumió la situación con naturalidad. “El grupo lo ha aceptado sabiendo que la prioridad para nosotros es el torneo local. Después se verá la Copa Chile cuando toque jugarla. No digo que se resignó la Copa de la Liga ni la Sudamericana, porque para nosotros era importante competir ahí para darle rodaje a todos los jugadores, instalar una idea de juego y utilizar eso como preparación para el campeonato local, que es donde pondremos el mayor foco”, cerró.

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